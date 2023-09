Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Promouvoir la recherche scientifique et le développement des ressources humaines scientifiques et technologiques qualifiées dans les universités est une question urgente dans le contexte de révolution industrielle 4.0 en plein essor.



La science et la technologie sont considérées comme un outil permettant d’accroître la compétitivité d’Ho Chi Minh-Ville et du pays en général. En particulier, les universités sont chargées essentiellement de créer des outils technologiques et de propriété intellectuelle pour améliorer la qualité de la croissance et répondre aux demandes du développement socio-économique.



Avec près de 400 professeurs et professeurs associés, plus de 1.000 docteurs, dans la nouvelle stratégie de développement, l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville (VNU-HCM) poursuit sa mission de lancer et mener d'importants projets de recherche, de devenir leader en innovation, contribuant de manière significative au développement national et donc au progrès social.



À ce jour, la VNU-HCM a développé des centres et des groupes de recherche performants qui sont prêts à diriger le processus d'innovation. Cette base importante contribue à la mise en œuvre de tâches scientifiques et technologiques interdisciplinaires, en créant des produits innovants à forte valeur ajoutée et susceptibles d'être commercialisés.



Ces dernières années, la VNU-HCM a toujours été considérée comme l'une des unités leader du pays en termes de publications scientifiques, notamment dans des revues internationales prestigieuses. Elle a figuré dans la liste des bases de données Web of Science (par Clarivate), Scopus (par Elsevier) avec des scores en matière de réputation académique et de taux de citation se rapprochant des 100 meilleures universités d'Asie.



En 2022, les articles de la VNU-HCM publiés dans des revues prestigieuses de la base de données Scopus a été un nombre de 2.345, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Le ratio de publications internationales de chaque chercheur titulaire d'un doctorat augmente également progressivement et a atteint 1,59 en 2022. En juin 2023, le nombre total d'articles de la VNU-HCM publiés dans des revues prestigieuses de la base de données Scopus était de 1.113, atteignant 37% de son plan annuel (de 2.500 à 3.000 articles).



À ce jour, l'Université possède plus de 65 brevets (IP), dont quatre délivrés aux États-Unis.

Photo: Université nationale de Hô Chi Minh-Ville



VNU-HCM et les autorités municipales coopèrent dans la formation et le développement de ressources humaines qualifiées, notamment au service des projets visant à faire de la ville une zone urbaine intelligente et de Thu Duc une zone urbaine créative et hautement interactive, qui comprendra des centres financiers internationaux, des centres de production automatique, des centres de technologie éducative et informatique, des centres d'éco-technologies, des zones urbaines intelligentes....



De plus, la VNU-HCM participe également aux activités de développement de l'économie numérique pour porter à 25% sa contribution au Produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville d'ici 2025 puis à 40% d'ici 2030. -VNA