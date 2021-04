Hanoi (VNA) - Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam a remis vendredi 2 avril des équipements médicaux pour aider le Vietnam à assurer la continuité et la qualité des services de soins de santé sexuelle et reproductive dans les provinces affectées par les catastrophes naturelles.

Photo d'illustration : VNA

Jusqu’à maintenant, l’UNFPA a fourni 1.071 dopplers fœtauax d'une valeur de 130.000 dollars pour soutenir la protection des femmes enceintes au Vietnam.

Ces équipements seraient remis à des hôpitaux de niveau de district des provinces du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), et de certaines provinces du Centre.

La représentante en chef de l'UNFPA au Vietnam, Naomi Kitahara, a déclaré que l'événement complétera les efforts du gouvernement vietnamien en réponse aux catastrophes naturelles, contribuant à garantir des services essentiels aux femmes enceintes, aux bébés et aux petits enfants, en particulier aux groupes vulnérables comme les travailleurs migrants et les minoritaires ethniques.

L’UNFPA est une agence de l’ONU travaillant dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un monde où il n'y a pas de grossesses non désirées, où toutes les naissances sont sûres et où tous les adolescents peuvent développer leur plein potentiel. - VNA