Photo d'illustration. Source: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le projet « Promouvoir l'accès à l'enseignement professionnel et aux compétences transférables pour les enfants et les jeunes non scolarisés au Vietnam » de l'UNESCO est déployé dans les provinces de Dong Thap et Ba Ria-Vung Tau au cours de la période 2023-2024.



Le projet vise à promouvoir l'accès aux compétences professionnelles et transférables pour les enfants et les jeunes hors du système éducatif dans tout le pays, notamment dans les deux provinces de Dông Thap et Ba Ria-Vung Tau.

Il s'agit de la troisième phase du projet mis en œuvre par l'UNESCO dans la région ASEAN, la première mise en œuvre en Indonésie (2018-2019), la deuxième en Thaïlande (2020-2021). Les métiers de formation de courte durée dans les deux localités seront déterminés sur la base des besoins et de la capacité d'apprentissage des enfants et des jeunes en dehors de l'école et du marché du travail local.

A Ba Ria-Vung Tau, pour mettre en œuvre le projet, le Centre provincial de formation professionnelle du syndicat a inscrit 210 apprenants, a annoncé Trân Quang Vinh, son directeur. En conséquence, le centre organisera 7 classes de formation professionnelle, chacune de 35 apprenants, qui s’ouvriront en mars 2024 dans la ville de Vung Tau et dans le district de Xuyên Môc. La durée de la formation est de 120 heures, soit 15 jours d'études effectives.



Les apprenants seront totalement exonérés des frais d’études, avec des allocations supplémentaires pour le déjeuner et le transport de 80 000 à 100 000 dôngs/jour. -VNA