Hanoi (VNA) - Spectrum of the Seas, l'un des dix paquebots les plus luxueux au monde, a accosté le 20 février au port de Tan Cang-Cai Mep, dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau, avec à son bord près de 4.500 croisiéristes internationaux.

Au cours du voyage, les touristes étrangers ont été conduits vers plusieurs des destinations touristiques les plus populaires de la ville du Sud, notamment la pagode Ho Phap, le marché Hoa Long, l'ancienne maison Long Dien et le temple Cao Dai.

Les visiteurs ont aimé faire des visites à Hô Chi Minh-Ville et à My Tho, dans la province méridionale de Tien Giang.

C'est la deuxième fois que ce bateau de croisière fait escale dans la province.

Spectrum of the Seas est le paquebot le plus moderne de la classe Quantum de Royal Caribbean International. Long de 347 mètres et haut de près de 63 mètres, il a été construit à l’origine en Allemagne et a ensuite été inauguré en avril 2019.

Il compte plus de 2.000 cabines capables d'accueillir plus de 5.600 passagers. Il est considéré comme le plus grand paquebot d’Asie.- VNA