Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. Photo : AFP/VNA

Jakarta (VNA) - Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a souligné que l'Union européenne (UE) devait être plus présente et engagée dans l'ASEAN, qui joue un rôle crucial dans la région Indo-Pacifique. "Travailler avec l'ASEAN et approfondir notre partenariat stratégique est essentiel pour y parvenir", a-t-il déclaré dans un communiqué publié le 17 juillet.

L'UE et l'ASEAN sont les deux organisations d'intégration régionale les plus avancées au monde. Les deux organisations s'unissent pour promouvoir un multilatéralisme efficace, le libre-échange, la transition et la connectivité verte et la technique numérique.

Il a déclaré que sa présence à Jakarta au nom de l'UE à la réunion ministérielle ASEAN-UE et au Forum régional de l'ASEAN offrait l'occasion de renforcer les liens entre les deux parties. Josep Borrell a affirmé que la centralité de l'ASEAN ne devait pas être sous-estimé. L'UE doit soutenir ce rôle lorsqu'elle deviendra un acteur fiable de cette structure mondiale.



Au cours des dernières années, les relations UE-ASEAN ont obtenu des résultats positifs tels que la signature de l'Accord de partenariat stratégique, de l'Accord global sur le transport aérien (CATA), du Plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique ASEAN-UE pour 2023- 2027. Notamment, le Sommet commémoratif de haut niveau UE-ASEAN qui s'est tenu à Bruxelles en décembre 2022 a consolidé la dynamique politique de plus en plus croissante du partenariat stratégique UE-ASEAN. -VNA