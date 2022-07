L'ambassadeur, chef de la mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyen Van Thao (gacuhe) et Janusz Wojciechowski, haut-commissaire à l'agriculture de l'UE. Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - L'ambassadeur, chef de la mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyen Van Thao, a eu le 19 juillet un dîner de travail avec Janusz Wojciechowski, haut-commissaire à l'agriculture de l'UE.



Janusz Wojciechowski a suggéré que le Vietnam et l'UE doivent continuer à travailler en étroite collaboration pour promouvoir une coopération agricole intégral, en particulier en promouvant un commerce de produits agricoles équilibré, un développement agricole durable et une coopération pour résoudre les problèmes mondiaux émergents tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, etc.

Il a déclaré que l'UE attachait une grande importance au rôle et au potentiel du Vietnam et souhaitait renforcer davantage la coopération avec le Vietnam pour édifier une chaîne d'approvisionnement durable en produits agricoles, qui peut prendre la forme de coopération bilatérale ou multilatérale avec une tierce partie appropriée. L'UE encouragera davantage les entreprises à investir au Vietnam, notamment dans le secteur agricole.

La partie européenne a proposé de maintenir un mécanisme de dialogue entre les entreprises et entre les entreprises avec les gouvernements des deux pays afin de renforcer les échanges, les connexions et d'explorer les opportunités de coopération commerciale. L'UE continuera également à promouvoir la coopération avec le Vietnam pour s'adapter au changement climatique, réduire les émissions dans l'agriculture, en vue de la mise en œuvre réussie de ses engagements lors de la COP-26.



L'ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné que le Vietnam considérait l'UE comme l'un de ses partenaires les plus importants, que l'agriculture était un domaine important et potentiel, et que le Vietnam souhaitait et était prêt à élargir davantage sa coopération avec l'UE.

Le Vietnam est également prêt à coopérer avec l'UE pour construire un modèle tripartite de chaîne d'approvisionnement agricole complète pour faire face aux risques de la sécurité alimentaire mondiale. Le Vietnam souhaite que l'UE concentre ses investissements dans l’agriculture de haute technologie, la transformation des produits agricoles, etc., et renforcer son soutien au Vietnam pour le développement de l'agriculture propre, partager des expériences dans l’établissement d'un ensemble de normes techniques pour répondre aux normes de l'UE. -VNA