Binh Duong (VNA) - Une délégation de l’État américain de l’Oregon, dirigée par la commissaire au port de Portland, Katherine Lam, a effectué mardi 21 novembre une visite de travail dans la province méridionale de Binh Duong pour se renseigner sur l’environnement des investissements dans la localité.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Nguyên Lôc Hà (à droite) et la commissaire au port de Portland, Katherine Lam. Photo: VNA

En recevant la délégation, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Lôc Hà, a présenté la stratégie d’investissement de la province, en particulier dans les domaines tels que la finance, la logistique, les industries auxiliaires et l’agriculture de haute technologie.Le responsable a affirmé que la province de Binh Duong s’engage à donner la priorité aux industries respectueuses de l’environnement et à faible intensité de main-d’œuvre afin de créer une forte valeur ajoutée.Binh Duong compte actuelle 4.191 projets d’investissement provenant de 65 pays et territoires, avec un capital social total de plus de 40,2 milliards de dollars. La province est classée deuxième au niveau national pour attirer les capitaux d’investissement étrangers, juste derrière Hô Chi Minh-Ville, a-t-il fait savoir.Nguyên Lôc Hà a noté que les États-Unis se classent désormais au 10e rang parmi les pays et territoires investissant à Binh Duong, avec 135 projets totalisant 1,36 milliard de dollars, ajoutant que la province crée toujours des conditions favorables pour que les entreprises américaines, y compris celles de l’Oregon, investissent à Binh Duong.Pour sa part, Katherine Lam, qui est également présidente et directrice générale du Bambuza Hospitality Group, a hautement apprécié le développement dynamique de Binh Duong et a exprimé le souhait de l’administration de l’Oregon que Binh Duong continue de créer des conditions favorables pour les entreprises américaines, en particulier celles de l’Oregon, pour développer l’entreprise et investir dans la province. – VNA