Photo: VNA

New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a eu le 16 janvier une séance de travail avec la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants, Najat Maalla M’jid.

La séance de travail a permis à l’ambassadeur Dang Hoang Giang d’écouter des résultats de la récente visite au Vietnam de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants. Elle a également aidé les deux parties à discuter de mesures visant à promouvoir la coopération dans les temps à venir.

Najat Maalla M'jid s'est dite satisfaite des résultats positifs de sa récente visite au Vietnam, et a hautement apprécié les politiques, les lois, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, de mise en œuvre des Objectifs de développement durable, de protection et soin des enfants, en particulier des enfants en situation difficile.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU , travaille avec la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants, Najat Maalla M’jid. Photo: VNA

Najat Maalla M'jid a affirmé sa volonté de continuer d’accorder une attention et un soutien aux conseils politiques, au perfectionnement des lois et des institutions, ainsi qu'à la mobilisation de ressources externes afin que le Vietnam puisse apporter une vie et un avenir meilleurs aux enfants, en particulier aux enfants issus des minorités ethniques et des zones reculées.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a hautement apprécié la visite de Najat Maalla M'jid, ainsi que le soutien des organes onusiens pour le Vietnam dans le domaine de la protection et du soin des enfants.

L’ambassadeur a souligné que le gouvernement vietnamien plaçait toujours les enfants au centre de ses politiques de développement et continuerait à coopérer étroitement avec l'ONU dans ce domaine. -VNA