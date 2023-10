Lors de la rencontre. Photo : VNA

Long An (VNA) - Le Service de l'Industrie et du Commerce de la province de Long An (dans le delta du Mékong) a organisé le 18 octobre une rencontre entre le Bureau du commerce du Vietnam en République de Corée et une délégation des hommes d'affaires sud-coréens et les entreprises locales pour sonder des opportunités d’affaires.Lors de l'événement, le président du groupe sud-coréen Zenith, Kim Jung Ryoo, a informé qu'avec les atouts dans le commerce électronique et l'industrie alimentaire, les entreprises sud-coréennes espèrent des opportunités de coopération à Long An. Elles s'intéressent principalement à l'importation de produits surgelés comme les fruits et légumes, à la recherche sur la création d'usines de transformation du riz de nouvelles technologies et au développement des infrastructures et de l'énergie verte dans la province.Duong Truc Giang, responsable du club provincial d'investissement et d'entrepreneuriat, a souligné que le club se concentrait actuellement sur le développement des zones écologiques et invitait les entreprises à investir dans ce secteur pour diversifier les produits et services à Long An.Selon le directeur du Service de l'Industrie et du Commerce, Huynh Van Quang Hung, Long An est prête à accueillir les investisseurs.Cette province compte plus de 1 215 projets d'IDE d'une valeur de 10,5 milliards de dollars en provenance de 40 pays et territoires. Les entreprises sud-coréennes ont investi près d'un milliard de dollars dans 207 projets, se classant respectivement deuxième et troisième en termes de nombre de projets et de capital dans la localité. -VNA