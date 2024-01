Long An (VNA) - Selon le Comité populaire de Long An, en 2024, cette province du Sud continuera à promouvoir la réforme administrative afin de créer un climat d'investissement et d'affaires ouvert, transparent et attrayant.



Parallèlement, la province s'efforcera d'améliorer son indice de compétitivité provinciale (IPC) en 2024 pour revenir dans le groupe des premières localités en la matière.



Depuis le début de l'année 2023 jusqu'au 25 décembre 2023, Long An a remis des certificats d'investissement à 80 projets vietnamiens avec un capital total de près de 86.000 milliards de dongs.



Pour les investissements étrangers, pendant cette période, Long An a autorisé 116 projets cumulant près de 595 millions de dollars, soit une augmentation de 37,1% en rythme annuel, outre les investissements additionnels d’une somme totale de 134 millions de dollars concernant 79 projets.



Actuellement, Long An compte environ 1.245 projets d'IDE avec un capital total de plus de 10,6 milliards de dollars.-VNA