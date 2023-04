Hanoi (VNA) – Brekke Fletcher, écrivaine pour le célèbre magazine de voyage Lonely Planet, a choisi le Vietnam comme destination culinaire à explorer pour la section Ailleurs. Elle a passé neuf jours à découvrir la cuisine variée de différentes régions du Vietnam avec le photographe Thanh Huynh.

Une visite de Hô Chi Minh-Ville en vespa. Photo: Magazine touristique de Hô Chi Minh-Ville



Brekke Fletcher a dit que conduire un scooter dans les rues de Hanoi, au Vietnam, est l’une de ces choses qu’elle a toujours voulu faire mais qu’elle avait trop peur d’essayer.



"Pour être anonyme, une autre figure casquée au milieu d’un million de petits drames et de comédies se déroulant sur un million de vélos se déplaçant dans cette ville incroyable - chaque seconde est une pure joie", a-t-elle écrit, partageant que sauter sur une Vespa comme la première dans les expériences les plus remarquables de son voyage.



Lors de sa première nuit à Hô Chi Minh-Ville (Sud), elle a grimpé à l’arrière d’un scooter et s’est dirigée vers le centre-ville pour goûter aux diverses saveurs du marché, comme un canard rôti chinois et une baguette française.





Dans la province de Bên Tre. Photo : VNA



La seconde consiste à s’enfoncer profondément dans le delta du Mékong. Brekke Fletcher s’est rendue dans la province de Bên Tre et a visité d’îlot en îlot lors d’une excursion en petit bateau dans le delta du Mékong, qui comprenait une escale dans un atelier d’artisan et un déjeuner avec une famille d’agriculteurs locaux.

Prendre le train lent pour Huê est une autre expérience exceptionnelle. L’écrivaine a décrit le voyage en train vers Huê comme l’un des plus beaux d’Asie du Sud-Est. Les visiteurs pouvaient profiter de vues côtières et rurales et acheter des collations auprès de vendeurs qui sautaient le long du chemin.

La baie de Lan Ha. Photo: VNP

Le prochain est de passer la journée et la nuit sur la baie de Lan Ha. Brekke Fletcher a fait savoir qu’elle avait navigué sur les eaux de la zone moins touristique de la baie de Lan Ha et qu’elle avait admiré des paysages époustouflants. Elle a ensuite fait du kayak dans une grotte marine et a siroté des cocktails pendant que le soleil se couchait.



Et le dernier soir, elle a décidé de dîner chez une famille hanoïenne et a savouré du cha ca, un poisson d’eau douce mariné dans une flopée d’épices parfumées, spécialité de la ville, ce qui est pour elle une expérience hors du commun. – VNA