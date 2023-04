Hanoï (VNA) - L’écrivaine voyageuse Brekke Fletcher du Lonely Planet, le plus grand guide de voyage au monde, et le photographe vietnamien Thanh Huynh ont exploré la cuisine de toutes les régions du Vietnam en 9 jours.

Brekke Fletcher a exploré la cuisine de toutes les régions du Vietnam. Photo : Lonely Planet

Brekke Fletcher a également passé en revue les points les plus marquants de son voyage à la découverte du Vietnam notamment les destinations culinaires dans sa rubrique « Elsewhere » (Ailleurs).

Lors de son périple, Flecher a voyagé en train de Saïgon à Huê, considérée comme étant l’une des plus belles routes d’Asie du Sud-Est. En effet, à bord, les visiteurs peuvent profiter du paysage naturel et de la vie locale ainsi qu’acheter des collations auprès de vendeurs lors des arrêts.

Elle s’est notamment rendue à la baie de Lan Ha et en a profité pour faire du kayak afin de visiter les grottes.

A Hanoï, la voyageuse a décidé de partager un repas avec une famille originaire de la capitale vietnamienne. Elle a pu déguster un plat de poisson grillé, qui est une spécialité de Hanoï.

A Hô Chi Minh-Ville, Flecher a choisi de s’asseoir à l’arrière d’une vespa et de se rendre dans le centre-ville pour goûter aux diverses saveurs de la cuisine dans des marchés locaux et a été particulièrement impressionnée par le canard rôti et le « bánh mì » (sandwich vietnamien). -CPV/VNA