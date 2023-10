Genève (VNA) – Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les réalisations du secteur de la santé du Vietnam, exprimant sa fierté d’être un partenaire de confiance du pays.

Les chirurgiens de l’Hôpital central militaire 108 à Hanoi ont réalisé avec succèsune greffe d’un poumon prélevé sur un donneur vivant. Photo : VNA



Récemment, le Vietnam a également montré sa capacité à réagir fermement à la pandémie de Covid-19, notamment en effectuant des vaccinations complètes et rapides, et en ciblant toujours les groupes les plus vulnérables.L’OMS est fière d’être un partenaire de confiance du gouvernement et du peuple vietnamiens et s’engage à maintenir une coordination et un soutien solides au pays dans son cheminement visant à apporter une vie plus saine, plus sûre et plus prospère à tous les Vietnamiens, a-t-il conclu. – VNA