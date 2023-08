Le matin du 4 août, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a quitté Hanoï pour aller participer à la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44) et effectuer des visites officielles en Indonésie et en Iran, du 4 au 10 août.