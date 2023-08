Hanoi (VNA) – Les ministères, secteurs et localités, en fonction de leurs fonctions, missions et attributions, sont invités à accélérer la réforme administrative, a annoncé l’Office du gouvernement dans sa dépêche n°304/VPCP-TB.

Lors de la 5e réunion Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative, à Hanoi, le 19 juillet 2023. Photo : VNA



Le Comité de pilotage du gouvernement pour la réforme administrative a demandé, lors de sa 5e réunion du 19 juillet 2023, de réviser le système des documents normatifs juridiques pour en signaler des lacunes et incohérences aux organismes compétents pour leur comblement et leur abrogation.



L’accent est mis sur les entraves éventuelles dans les domaines du logement, de l’accès au crédit, de l’électricité, de la fiscalité, du foncier, des douanes, des transports ainsi que les procédures relatives à trois moteurs de la croissance ue sont la consommation, l’investissement et les exportations.

Le Comité de pilotage a également demandé à ses membres et aux autorités de tous les échelons de considérer la réforme administrative comme une tâche clé.

En particulier, les ministères de l’Industrie et du Commerce, des Finances, de la Construction, des Transports, la Banque d’Etat du Vietnam de travailler à cette fin dès ce mois-ci.

La réforme administrative est considérée comme une tâche centrale et un critère pour évaluer les cadres, les fonctionnaires et les employés. Photo : VNA

Le ministère de l’Intérieur est chargé de se coordonner avec l’Office du gouvernement, les ministères et les organismes concernés pour créer des missions de contrôle de la mise en œuvre de la réforme administrative dans les ministères, branches et localités.

L’Office du gouvernement devra, pour sa part, de collaborer avec les ministères et secteurs concernés à la mise à niveau et à la complétion des fonctionnalités de connexion et de liaison des données avec les ministères et secteurs, et au fonctionnement efficace du Portail national de la fonction publique.

Lors de la 5e réunion Comité de pilotage, le 19 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de redoubler d’efforts pour accélérer la réforme administrative pour apporter des résultats au peuple et amener le pays à continuer de se développer.

Le chef du gouvernement a souligné trois priorités de la réforme administrative, à savoir la révision des documents juridiques normatifs, la révision des procédures administratives à tous les niveaux et la révision du contingent de personnel.

Il faut renforcer le dialogue, accélérer la résolution des difficultés et obstacles rencontrées pour les citoyens et les entreprises, mettre en œuvre de toute urgence et efficacement les instructions relatives à la réforme des procédures administratives, à l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, a-t-il indiqué. – VNA