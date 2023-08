Hanoï, 5 août (VNA) - Le gouvernement ne modifiera pas l'objectif de croissance de 6,5% pour 2023 et s'efforcera d'atteindre une expansion économique d'environ 9% dans le reste de l'année, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion gouvernementale périodique de juillet à Hanoï le 5 août.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion gouvernementale périodique de juillet à Hanoï. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'au milieu de divers défis tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, parallèlement aux efforts du gouvernement, des autorités à tous les niveaux, des secteurs, de l'ensemble du système politique, toutes les personnes et les entreprises se sont unies pour une meilleure performance dans tous les domaines.En conséquence, la situation macro-économique est restée stable, tandis que l'inflation a été maîtrisée, le développement a été favorisé et les conditions de vie des populations ont été améliorées.Les organisations internationales ont fait des prévisions positives sur les perspectives économiques vietnamiennes, même au milieu de la situation mondiale difficile, a-t-il déclaré, notant que le Vietnam a également bondi de quatre places dans l'indice mondial de la paix 2023.Cependant, il a également souligné un certain nombre de problèmes et de risques pour l'économie dans le reste de l'année.Après avoir analysé les raisons des problèmes et tiré les leçons, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière cohérente les objectifs fixés dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que les Résolutions et les conclusions du Comité central du Parti, du Bureau politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement.Il est nécessaire de donner la priorité à la levée des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et les activités, à la promotion de la croissance de la production associée à la stabilité macro-économique et à la maîtrise de l'inflation, à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la gestion des dettes publiques, des dettes gouvernementales et des dépassements budgétaires, a-t-il souligné.Il a souligné la nécessité d'assurer l'harmonie et l'équilibre entre les taux d'intérêt et les taux de change, entre la croissance et l'inflation, l'offre et la demande, et entre la politique monétaire et la politique budgétaire, tout en gardant un œil attentif sur l'intérieur et l'extérieur du pays pour une réponse politique rapide.Il a demandé aux agences compétentes de revoir les politiques et de proposer des solutions appropriées pour promouvoir les trois motivations de croissance que sont la consommation, l'investissement et l'exportation.Outre l'accélération de la mise en œuvre des Résolutions sur le développement des régions et le renforcement des opérations du conseil de coordination régional ainsi que des 26 groupes de travail gouvernementaux, il est crucial de répondre aux demandes des collectivités locales par le biais de mécanismes de réunions périodiques, a-t-il demandé.Le Premier ministre a demandé des efforts pour résoudre les problèmes des marchés de l'immobilier et des obligations d'État, ainsi que des mesures drastiques pour accélérer les capitaux d'investissement publics ainsi que la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique et des trois programmes cibles nationaux.Il a ordonné une réforme administrative plus forte et des solutions pour lutter contre la corruption, contrôler les catastrophes naturelles et démontrer la sécurité politique, la défense et l'ordre et la sécurité sociaux.Parallèlement, il est nécessaire d'étendre les activités de relations extérieures dans les aspects bilatéraux et multilatéraux, a-t-il déclaré.Il a spécifiquement assigné des tâches à des ministères, secteurs et localités particuliers dans les temps à venir, leur rappelant de bien se préparer pour la nouvelle année scolaire à venir.Les participants ont noté qu'en juillet, la situation socio-économique s'est améliorée par rapport au mois précédent, contribuant à la performance du pays au cours des sept premiers mois.Jusqu'à présent, la situation macroéconomique est restée stable, tandis que l'inflation a été maîtrisée. Sur les sept premiers mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen a augmenté de 3,12%, alors que tous les grands équilibres économiques étaient assurés.La collecte du budget de l'État a dépassé 1 quadrillion de dongs (42,13 milliards de dollars), soit 62,7 % de l'estimation. Parallèlement, les exportations du pays ont atteint 195,4 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 16,5 milliards de dollars.En juillet, l'indice de la production industrielle (IPI) a augmenté de 3,9 % en glissement mensuel et de 3,7 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires total de la vente au détail de biens et services a augmenté de 7,1 % sur un an en juillet et de 10,4 % en sept mois.Dans le même temps, le pays a accueilli plus d'un million de visiteurs étrangers en juillet et 6,6 millions entre janvier et juillet, soit 6,9 fois plus qu'à la même période l'an dernier.En sept mois, 267,63 billions de dongs de capitaux d'investissement publics ont été déboursés, atteignant 37,85 % de l'objectif annuel, soit une augmentation de 3,38 % d'une année sur l'autre. Parallèlement, le pays a attiré près de 16,24 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de 4,5%.En juillet, 13.700 nouvelles entreprises ont été créées, portant le nombre total de nouvelles entreprises à 131.900 en sept mois.L’ordre social, la sécurité et la défense sont également restées stables.À ce jour, près de 93,8 billions de dongs du programme de redressement et de développement socio-économique ont été décaissés. Les demandes des localités ont également été traitées dans les délais.- VNA