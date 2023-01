Photo: laodong.vn

Hanoi (VNA) - Chaque nouvelle année et chaque fois que le printemps arrive, les amateurs de lecture attendent avec impatience les livres du Têt, qui sont de la nourriture et des cadeaux spirituels pour ses proches.

Beaux à l'extérieur…

Depuis quelques années, en fin d'année, dans les librairies, les gens voient apparaître de beaux livres aux couleurs accrocheuses, qui sont des livres du Têt.

Nguyen Tuan Binh, propriétaire d’une librairie, a déclaré que les livres du Têt envoyaient aux lecteurs le souhait d'une nouvelle année heureuse, chaleureuse et paisible.

C'est à la fin des années 1920 que le mouvement du livre du Têt a commencé à apparaître dans notre pays avec l'ouvrage "Livres pour voir le Têt" dans l'année du Dragon de Tan Dan Thu Quan (édition 1928). Plus tard, avec les soubresauts de l'histoire, à la fin des années 1950, cette tendance a disparu. En 2019, après 60 ans d'absence, la société des livres Dong A a contribué à relancer la tendance du livre du Têt, avec la publication du Livre de l'année du cochon 2019, sélectionné par l'auteur Ho Anh Thai.

Depuis 2019, les publications du livre du Têt sont de plus en plus riches en contenus et diversifiées en formes. Au premier plan se trouve toujours Dong A avec des publications sélectionnées par Ho Anh Thai (Livre du Nouvel An du Rat 2020, Livre du Nouvel An du Buffle 2021, Livre du Nouvel An du Tigre 2022, Livre du Nouvel An du Chat 2023), ce sont les livres brochés en édition générale et livre spécial en édition limitée. Chaque couverture du livre du Têt de Dong A est une image reflétant les coutumes et les activités vietnamiennes.

Outre Dong A, d'autres sociétés de médias telles que Société de la culture et de la communication Song, Société de la culture et de la communication Nha Nam, Maison d'édition Kim Dong… participent également au marché du livre du Têt.

…et riches en contenu

Les lecteurs viennent souvent au livre du Têt avec le désir de voir de belles publications aux contenus reflétant les coutumes, les pratiques et les activités culturelles du Nouvel An traditionnel et contemporain.

Le livre "Têt Quy Mao 2023" sélectionné par l'écrivain Ho Anh Thai est l'un des plus remarquables sur le marché du livre du Têt cette année. Il marque le 5e anniversaire de la mise en œuvre par Dong A du projet de livre du Têt. Le contenu de la publication est divisé en 6 parties: Prélude, prose, poésie, musique, peinture et épilogue.

Ce sont des articles, des poèmes et des signatures reflétant les coutumes et les habitudes des anciens Vietnamiens, et des souvenirs de la célébration du Têt dans les zones rurales. En plus des pages de texte, le printemps ne peut pas se passer de musique et de dessins, d'œuvres musicales et d'illustrations d'artistes, rendant le contenu du livre plus vivant et attrayant.

Chaque livre est un cadeau sacré que les auteurs et les éditeurs offrent aux lecteurs. Les livres du Têt sont également des cadeaux significatifs d'êtres chers les uns aux autres.

Parmi les publications de livre du Têt ces dernières années, l'ouvrage de “Têt Doan Vien”, sélectionné par le président de l'Association des écrivains vietnamiens Nguyen Quang Thieu, est considéré comme l'un des meilleurs, recevant beaucoup d'amour de la part de nombreux lecteurs. Le contenu du livre se compose de 4 parties: Des éléments du Têt, Têt en moi est…, Retrouvailles du Têt, épilogue; ce sont des articles reflétant les anciennes coutumes aux articles sur les expériences et les souvenirs.

Le livre du Têt est depuis longtemps une beauté culturelle, contenant en lui de bonnes valeurs qui contribuent à enrichir la vie spirituelle du peuple vietnamien. Ses valeurs sacrées sont depuis longtemps un cadeau très significatif, que l'on offre aux êtres chers. -CPV/VNA