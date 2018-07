Hanoi (VNA) – L’Italie convoite les marchés vietnamiens du cuir et de la chaussure, et de l’ameublement qui présentent de nombreuses opportunités pour ses entreprises alors que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) promet, une fois signé et ratifié, d’accélérer les relations commerciales et d’investissement entre ces deux pays.

Les entreprises italiennes en force au 20e Salon international de la chaussure et du cuir du Vietnam. Photo : VIR

Dans un récent entretien avec le journal Dâu tu (Vietnam Investment Review), Paolo Lemma, directeur de la Commission italienne du commerce au Vietnam, a exprimé son optimisme à propos de l’EVFTA, qui, selon lui, ouvrira des opportunités pour les entreprises italiennes.Comelz Italia, spécialisée dans la fourniture de machines de découpe CNC pour la filière des sacs et chaussures, a enregistré un taux de croissance annuel de 40% au Vietnam.Fabrizio Bellagamba, directeur régional de Comelz Italia en Extrême-Orient, a déclaré que le Vietnam est le marché à la croissance la plus rapide au monde. La société a établi un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville en 2012 pour tirer parti de la croissance du marché.La société a vendu 100 machines dans le pays en 2017 et 140 autres en 2018. Elle devrait également augmenter ses ventes aux fabricants de chaussures vietnamiens qui cherchent à gravir la chaîne de valeur et à pénétrer le marché étranger.Comelz Italia figurait parmi les 26 entreprises italiennes présentant des machines et des équipements pour les industries de la chaussure et du cuir au 20e Salon international de la chaussure et du cuir du Vietnam, organisé du 11 au 13 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud).La plupart des entreprises participant à ce salon ont déjà des fournisseurs, agents ou bureaux de représentation au Vietnam. Cependant, ils recherchent d’autres opportunités sur le marché émergent, promouvant la coopération avec les entreprises vietnamiennes et recherchant de nouveaux partenaires.Selon l’Agence italienne du commerce, le chiffre d’affaires à l’exportation du secteur italien du cuir et de la chaussure a atteint 440 millions d’euros (516,19 millions de dollars) en 2017, soit un bond de plus de 10% en glissement annuel.Au Vietnam, la valeur des exportations italiennes est encore plus remarquable. Les ventes de machines et d’équipements au Vietnam ont doublé par rapport à 2016, à plus de 30 millions d’euros (35,19 millions de dollars).Dans la dernière moitié de 2017, le Centre de technologie de la chaussure Vietnam - Italie a été mis en service à Binh Duong (Sud). Il est équipé des machines et technologies les plus sophistiquées importées d’Italie et d’Europe, ce qui facilite le développement de nouveaux produits pour les PME vietnamiennes.Le mois dernier, sept entreprises italiennes spécialisées dans le secteur de l’ameublement et de la décoration d’intérieur ont également effectué une visite de travail au Vietnam pour explorer le marché. Les marques italiennes bien connues incluent Badari Lighting, Cantori, Diemme Cucine, Formitalia, Officina Luce, Sicis et Versace.Les entreprises italiennes s’accordent à dire qu’il existe un immense potentiel de partenariat entre les deux pays dans ce domaine. Les importations de meubles du Vietnam au cours des trois dernières années ont crû de 33% en moyenne annuelle. Parmi les exportateurs de meubles au Vietnam, l’Italie se classe au premier rang en Europe et au troisième rang mondial, avec 7% des parts de marché.Michele D’ercole, président de la Chambre de commerce italienne au Vietnam (Icham), a déclaré que l’Italie choisit le Vietnam comme porte d’entrée stratégique pour le commerce et l’investissement en Asie grâce à sa situation géographique favorable et ses liens faciles avec les autres régions.Il a ajouté que le Vietnam a importé l’année dernière 15,6 millions de dollars de meubles italiens, chiffre qui devrait augmenter de 33% en 2018.Pham Hoang Hai, directeur exécutif d’Icham Vietnam, a déclaré que les entreprises italiennes fondent de grands espoirs sur le marché du pays, grâce à sa forte croissance économique. – VNA