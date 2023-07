Rome (VNA) – La cérémonie d’accueil officielle du président Vo Van Thuong et de son épouse en visite d’État en Italie a été solennellement organisée dans la matinée du 26 juillet au palais du Quirinal à Rome, l’un des plus grands palais d’Europe, sous la présidence du président italien Sergio Mattarella.

À l’arrivée du président Vo Van Thuong et de son épouse, le président Sergio Mattarella et sa fille sont venus saluer le couple présidentiel vietnamien. Les deux chefs d’Etat sont ensuite montés sur l’estrade d’honneur et la fanfare a exécuté les hymnes nationaux des deux pays.Après la revue des troupes, le président Sergio Mattarella et sa fille ont invité le président Vo Van Thuong et son épouse à se déplacer vers la salle de Bronzino, dans le palais du Quirinal pour une photo de groupe et une introduction des délégations des deux pays.Le président Sergio Mattarella et son homologue Vo Van Thuong, à la tête de leur délégation respective, ont ensuite procédé à leur entretien.Ces 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et l’Italie se sont développées de manière active, globale et approfondie dans tous les domaines, dans le cadre tant bilatéral que multilatéral, notamment depuis la signature de la Déclaration commune sur létablissement des relations de partenariat stratégique à l’occasion de la visite d’Etat en Italie du secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2013.

Le président vietnamien Vo Van Thuong inspecte la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur au palais du Quirinal, à Rome, le 26 juillet. Photo: VNA

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam Antonio Alessandro a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que l’Italie et le Vietnam ont assisté à de nombreux changements au cours du dernier demi-siècle, tout comme le monde et que les deux parties vont échanger et peuvent beaucoup se soutenir mutuellement.Le diplomate italien a expliqué que l’Italie est membre fondateur de l’Union européenne (UE) et membre du G7, alors que le Vietnam est un membre éminent de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et un des les économies les plus dynamiques dans la région Indo-Pacifique.Il s’agit de la première visite d’Etat du président Vo Van Thuong dans un pays membre du G7 et de l’UE et partenaire stratégique du Vietnam, a indiqué pour sa part l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung.En particulier, cette a lieu à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie. L’Italie continue à placer le Vietnam dans sa liste des pays prioritaires de coopération en matière de commerce et d’investissement jusqu’en 2030. – VNA