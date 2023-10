Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques (GSO), l’indice des prix à la consommation (IPC) en octobre a augmenté de 0,08% par rapport à septembre, en raison de l'augmentation des frais de scolarité dans certaines localités et des prix du riz.



L'IPC en octobre 2023 a augmenté de 3,2% par rapport à décembre 2022 et de 3,59% par rapport à la même période de l'an dernier.



Au cours des dix premiers mois de 2023, l'IPC a progressé de 3,2% en rythme annuel. L'inflation sous-jacente a enregistré une hausse de 4,38%.



Selon l'Office général des statistiques, en octobre, neuf des 11 groupes de produits et services ont connu une hausse des prix par rapport au mois dernier. La plus forte, de 2,25%, concerne le groupe «Education».

Pour les deux autres groupes que sont "Postes et télécommunications" et "Transports", les prix ont diminué respectivement de 0,11% et 1,51% par rapport à septembre.

Le cours de l'or sur dix mois a augmenté de 2,81% et celui du dollar américain, de 2,24%. -VNA