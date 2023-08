Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

HCM-Ville (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 0,7% en août, selon le Bureau municipal des statistiques.Huit des onze groupes de produits et services ont enregistré une hausse des prix. Le tarif des transports a connu la plus forte croissance de 4,15%, suite de l’augmentation des prix de carburants.Sur une tendance à la baisse, les prix des postes et télécommunications, de la culture et du divertissement, ainsi que des médicaments et des services médicaux ont diminué respectivement de 0,40%, 0,04% et 0,02% par rapport au mois précédent.Le prix de l'or en août a augmenté de 0,33%, tandis que le prix du dollar américain a accru de 0,51% par rapport à juillet.Au cours des huit premiers mois de l’année, l'IPC de la mégapole du Sud a connu une hausse de 3,45% en glissement annuel. -VNA