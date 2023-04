Hanoi (VNA) – L’innovation et l’investissement d’impact aideront le Vietnam à assurer un développement socio-économique équilibré, ainsi qu’un développement durable, a-t-on appris d’un séminaire co-organisé jeudi à Hanoi par le Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et l’Institut de recherche japonais Mitsubishi (MRI).

Lors du séminaire, à Hanoi, le 20 avril. Photo : VNA

Ce séminaire est destiné à explorer des pistes pour stimuler la croissance économique du Vietnam en combinaison avec des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. L’idée est de réaliser la croissance par l’innovation et les liens entre les fonds d’investissement et les organisations financières, et les entreprises innovantes et les start-up.L’investissement d’impact fait référence à une stratégie d’investissement qui vise à faire fructifier son argent et à contribuer à des résultats sociaux et environnementaux positifs.Le directeur du NIC relevant du ministère du Plan et de l’Investissement, Vu Quôc Huy, a noté que le règlement des problèmes sociaux et environnementaux ainsi que la croissance économique est important pour que le Vietnam se transforme en une nation développée d’ici 2045.Le directeur général adjoint du MRI, Hidemoto Mizuhara, a appelé à la coopération entre les entreprises vietnamiennes et japonaises, ainsi qu’entre les start-up à impact et les gouvernements pour gérer les problèmes sociaux et atteindre les objectifs de croissance.Les start-up innovantes sont apparues comme des entités prometteuses dans l’utilisation de méthodes et de modèles commerciaux innovants pour résoudre les problèmes, a-t-il poursuivi, soulignant que les entreprises à impact au Vietnam sont confrontées à divers défis et ne sont pas en mesure d’accélérer pour exploiter pleinement leur potentiel.Il a également souligné l’importance de la collaboration entre le Vietnam et le Japon, qui a de l’expérience dans la résolution des problèmes socio-économiques, pour la formation et le développement d’entreprises innovantes et de startups à impact.Grâce au séminaire, les parties ont souhaité établir un réseau d’entreprises à impact des deux pays, qui partageront des informations et des expériences avec le soutien et la consultation d’investisseurs japonais.L’événement a été considéré comme la prémisse d’une vaste coopération entre le MRI et le NIC. En travaillant ensemble, ils prévoient d’aider les entreprises innovantes et les start-up à accéder aux ressources internationales, et de susciter davantage l’intérêt du gouvernement japonais et des investisseurs pour l’investissement d’impact et l’innovation au Vietnam.Le partenariat s’inscrivait également dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. – VNA