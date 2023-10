Un ponceau côtier dans la commune de Son Binh, district de Hon Dat, province de Kien Giang, est utilisé pour prévenir la salinité et retenir l'eau douce pour servir la production agricole. (Photo : VNA)

Hanoï, 6 octobre (VNA) - Les localités de la région du delta du Mékong élaborent des stratégies pour lutter contre l'apparition précoce de l'intrusion d'eau salée, qui devrait se produire prochainement.Ces stratégies visent à garantir une eau adéquate pour la récolte de riz d’hiver et de printemps et à réduire les dégâts causés par la sécheresse et la salinité.Il est prévu que la saison des pluies de cette année ne soit restée dans le delta du Mékong que pendant le mois précédent et le mois en cours, et se termine au milieu du mois prochain.Par conséquent, tout au long de la période sèche de cette année et de l’année suivante, l’intrusion de l’eau salée devrait apparaître un mois plus tôt que la moyenne pluriannuelle, à partir de la mi-décembre ou de la fin décembre.Le directeur de l'Institut sud de recherche sur les ressources en eau (SIWRR), Tran Ba Hoang, a déclaré que les précipitations totales de cette année devraient être d'environ 1.350 mm, soit seulement 1 % de plus que 2015 (l'année de la grave sécheresse) et environ 13 % de moins que la moyenne sur plusieurs années.Une pénurie d'eau douce est prévue sur une superficie de 66.000 hectares dans les provinces de Long An, Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh et Soc Trang.Tran Ba Hoang a déclaré que la saison des pluies de cette année devrait se terminer tôt, de sorte qu'une pénurie d'eau pourrait survenir dans la zone de production de riz et de crevettes de 38.000 ha dans les provinces de Kien Giang et Ca Mau.Les experts météorologiques prédisent que les niveaux d'eau dans la région du cours inférieur du Mékong ce mois-ci seront probablement de 5 à 15 % plus élevés que la moyenne de nombreuses années, et que le mois prochain ils seront de 10 à 20 % inférieurs à la moyenne de plusieurs années au cours de la même période. .De décembre de cette année à février de l'année prochaine, il sera inférieur de 15 à 30 % à la moyenne de plusieurs années.Lors de la campagne de riz hiver-printemps 2023-24, la région du delta du Mékong ensemencera près de 1,5 million d'hectares avec une production attendue de plus de 10 millions de tonnes.Selon le SIWRR, El Niño durera probablement jusqu’à la fin de cette année et jusqu’au début de l’année prochaine.Outre les localités susmentionnées directement touchées par l'intrusion d'eau salée, la sécheresse est susceptible de toucher des zones situées à environ 30 à 70 km de la mer.Si l'intrusion d'eau salée arrive tôt et dure longtemps avec une concentration de salinité élevée, certaines zones le long des rivières Tien et Hau dans les provinces de Vinh Long, Can Tho, Ben Tre et Tien Giang pourraient connaître une sécheresse saline pour le riz et les vergers.Nguyen Huu Thien, un expert indépendant de l'écosystème du delta du Mékong, a déclaré qu'El Niño était en train de se produire, mais on ne sait toujours pas quelle sera sa force.Si le phénomène El Niño de cette année est aussi fort qu'en 2015-2016 et 2019-2020, la situation de sécheresse et de salinité au début de l'année prochaine pourrait être très grave et l'intrusion saline pénétrerait profondément dans les zones côtières.Dans l’extrême El Nino, la prévention de la salinité n’est efficace qu’au début de la saison sèche. Au milieu de la saison sèche, à partir de février de l’année prochaine, même si les gens empêchent l’intrusion de l’eau salée, il y aura toujours un manque d’eau douce à l’intérieur des terres.Les experts prédisent qu’au cours des mois de la saison sèche 2023-2024, le niveau d’eau du Mékong en amont sera fortement influencé par les marées.Tran Ba Hoang a averti que 43.300 hectares d'arbres fruitiers dans différentes provinces du delta du Mékong pourraient être affectés.Les localités doivent veiller à stocker l’eau dès le début de la saison sèche pour pouvoir l’utiliser tout au long de la saison.La récolte hiver-printemps 2023-24 doit être semée tôt et devrait être pratiquement terminée d’ici la fin de cette année.Pour éviter la sécheresse et l'intrusion de l'eau salée, en plus d'établir des calendriers de culture raisonnables, les gens peuvent également utiliser des variétés de riz à court terme. Au lieu d’utiliser des variétés de 110 jours, ils peuvent utiliser des variétés de 95 ou 100 jours.Le directeur adjoint du service de l'Agriculture et du Développement rural de Tien Giang, Tran Hoang Nhat Nam, a déclaré que le secteur agricole provincial surveillerait et inspecterait de près la qualité des sources d'eau, le niveau de l'eau et la salinité des canaux et des champs.Il fournira des informations régulières aux gens pour une réponse rapide.Les experts estiment que pour relever le défi d'El Nino, une solution indispensable consiste à sensibiliser la population aux risques et aux impacts de l'intrusion d'eau salée.Le directeur adjoint du service de l'Agriculture et du Développement rural de Ben Tre, Bui Van Tham, a déclaré que la province s'est coordonnée de manière flexible avec les districts et les villes pour former la population locale à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles.Des informations et des conseils sur la prévention et la réponse aux catastrophes naturelles sont diffusés dans les médias.- VNA