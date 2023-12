Photo : Reuters Reuters

Hanoï (VNA) – L’échange de vues « Intelligence artificielle (IA) : opportunités et défis », une activité dans le cadre de la série de séminaires "Sciences pour la vie" organisée par la Fondation VinFuture, a eu lieu le 19 décembre à Hanoï, avec la participation de nombreux experts mondiaux de premier rang dans ce domaine.Les experts ont dressé un panorama complet du développement de l’IA, notamment dans la conjoncture actuelle. Selon eux, les progrès de l’IA ont apporté d’incroyables perspectives de croissance économique.Présidant l’échange de vues, le docteur Xuedong Huang, directeur de la technologie du groupe Zoom (États-Unis), membre du jury du Prix VinFuture, a analysé que l'IA est uniquement formée et développée avec des données. Si les données collectées sont faussées, cela se reflétera dans les résultats finaux et les décisions seront également faussées.Les experts ont consacré une partie importante à discuter des politiques de développement de l'IA, notamment au Vietnam. Ils ont affirmé que 2023 avait été marquée par des débats passionnés sur l’IA et ses effets sur la société, à mesure que l’IA deviendra progressivement un nouveau facteur façonnant les économies et sociétés du monde entier.Le professeur et docteur Bui Hai Hung, directeur général de la société VinAI de Vingroup, a déclaré que plus la technologie se développe, plus son influence sur la société est grande.Ce qui importe, c’est de savoir comment la technologie peut être utilisée pour améliorer la qualité de vie de l'humanité, a-t-il souligné.-VNA