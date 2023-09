Signature d'un accord de coopération entre Vietjet et l'IATA dans la formation des ressources humaines. Photo: VNA Signature d'un accord de coopération entre Vietjet et l'IATA dans la formation des ressources humaines. Photo: VNA

La compagnie Vietjet et l'Association du transport aérien international (IATA) viennent de signer un accord officiel pour faire de l’Institut d’aviation de Vietjet un partenaire de formation de l'IATA au Vietnam.L’Institut d’aviation de Vietjet proposera des cours de formation conçus par des experts du secteur. Les programmes de formation sont internationalement reconnus et régulièrement mis à jour pour rester en avance sur les dernières réglementations, les nouvelles normes et les besoins en évolution rapide du secteur.Selon Philip Goh, vice-président de l'IATA Asie-Pacifique, les ressources humaines suffisamment formées sont la clé de la reprise de l'aviation après l'épidémie de COVID-19. Cette coopération soutiendra davantage le développement des ressources humaines dans l’aviation au Vietnam et à l’international.La coopération entre l’Institut d’aviation de Vietjet et l’IATA fait partie de la feuille de route de développement durable de Vietjet: recherche, application scientifique et technologique, formation de la main-d’œuvre professionnelle.