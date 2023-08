Une femme fait ses courses dans un supermarché à Bangkok, en Thaïlande. (Photo : AFP/VNA)

Bangkok (VNA) - Le taux d'inflation de la Thaïlande est le plus bas parmi les sept pays de l'ASEAN qui ont déjà annoncé leurs taux, avec une inflation pour l'ensemble de l'année qui devrait se situer entre 1% et 2%, selon Poonpong Naiyanapakorn, directeur du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales du ministère du Commerce.Il a déclaré que le faible taux d'inflation de la Thaïlande est conforme à l'inflation mondiale, qui diminue régulièrement.L'indice des prix à la consommation de juillet équivaut à 107,82, en hausse de 0,38% sur un an. Le faible taux d'inflation est attribuable à une baisse des prix des denrées alimentaires, comme le porc, qui a baissé pendant trois mois consécutifs, et des prix de l'énergie qui ont chuté pendant cinq mois consécutifs.Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées en juillet ont augmenté en moyenne de 1,49 % sur un an. Cependant, les prix des produits agricoles, tels que les œufs, le ramboutan, les légumes, le citron vert, le gingembre et la tomate restent élevés en raison des faibles rendements causés par le changement climatique, a déclaré Poonpong.Les produits non alimentaires, tels que les appareils électriques, les vêtements et les smartphones, ont enregistré une baisse de prix de 0,38 % par rapport à la même période l'an dernier, tandis que les prix du gaz de cuisine, des tarifs des transports publics et des services personnels ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'année dernière.Poonpong Naiyanapakorn a déclaré que le taux d'inflation de base, hors produits alimentaires frais et énergie, était en hausse de 0,86% sur un an. Le taux d'inflation pour les sept premiers mois de cette année a augmenté de 2,19 % par rapport à la même période l'an dernier, ce qui se situe dans la fourchette fixée par le Bureau de la politique budgétaire.L'indice de confiance des consommateurs pour juillet est tombé à 53,3 contre 56,1 en juin, ce qui représente une baisse pendant huit mois consécutifs, en raison des incertitudes politiques et de la hausse des prix du pétrole et de l'essence.Le responsable a déclaré que les Thaïlandais en général ont toujours confiance dans la force de l'économie thaïlandaise, grâce à la poursuite de la reprise économique et touristique. - VNA