Photo d'illustration : AFP/VNA

Kuala Lumpur, 26 juillet (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Malaisie a continué de baisser en juin pour atteindre 2,4%, le niveau le plus bas enregistré jusqu'à présent en 2023, selon le Département malaisien des statistiques (DOSM).Le statisticien en chef Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que la croissance plus lente en juin était due à la plus faible augmentation de composants tels que les restaurants et les hôtels (5,4%) et les aliments et boissons non alcoolisées (4,7%), entre autres.En ce qui concerne l'inflation au niveau de l'État, Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin a déclaré que 10 États ont enregistré des augmentations inférieures au niveau d'inflation national de 2,4 %, un État affichant la plus faible augmentation de 1,2 % en juin. Six autres États ont enregistré des augmentations de 2,7 à 3,0 %. Par rapport à certains pays de la région Asie-Pacifique, a-t-il dit, le taux d'inflation en Malaisie était inférieur à celui de la République de Corée, de l'Indonésie et des Philippines.Parallèlement, l'inflation dans la zone euro a augmenté à un rythme plus lent de 5,5 % en juin 2023 contre 6,1 % le mois précédent, tandis que l'inflation aux États-Unis a ralenti à 3,0 % contre 4,0 % en mai.Selon la Société malaisienne de développement du commerce extérieur (MATRADE), l'excédent commercial du pays s'est creusé de 11,3 % en glissement annuel pour atteindre 25,81 milliards de RM (5,7 milliards de dollars) en juin 2023, marquant le 38e mois consécutif d'excédent commercial depuis mai 2020.MATRADE a déclaré que parallèlement au ralentissement de la demande mondiale et à la baisse des prix des matières premières, le commerce total s'est contracté de 16,3% à 222,14 milliards de RM en juin 2023, tandis que les exportations ont chuté de 14,1% à 123,98 milliards de RM et les importations ont diminué de 18,9% à 98,16 milliards de RM.Pour les six premiers mois de 2023, le DOSM a déclaré que le commerce total avait diminué de 4,6 % par rapport à la même période en 2022, l'excédent commercial ayant enregistré une valeur plus élevée de 118,5 milliards de RM au premier semestre de cette année.- VNA