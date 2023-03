Photo d'illustration: VNA



Bangkok, 7 mars (VNA) - L'inflation globale en Thaïlande a augmenté de 3,79 % en février, le plus bas des 13 derniers mois, grâce à la baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, selon les données du ministère du Commerce.Cependant, l'inflation reste au-dessus de la fourchette cible de 1% à 3% de la Banque de Thaïlande , ce qui suggère que la banque devrait à nouveau relever son taux directeur lors de sa prochaine réunion le 29 mars pour ramener l'inflation dans l'objectif.Le ministère du Commerce prévoit un ralentissement de l'inflation en mars et maintient sa prévision d' inflation globale entre 2% et 3% en 2023.En 2022, l'inflation globale du pays a atteint un sommet en 24 ans de 6,08 %.- VNA