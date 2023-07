Un supermarché à Singapour. Photo : Shopback

Hanoï (VNA) - Selon les données publiées le 24 juillet par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le ministère du Commerce et de l'Industrie de ce pays (MTI), l'inflation à Singapour a ralenti en juin pour le deuxième mois consécutif, avec une inflation globale de 4,5 % (contre 5,1 % en mai) et une inflation sous-jacente de 4,2 % (contre 4,7 % en mai).



C'est un signe montrant que l'inflation de Singapour aurait dépassé son pic.



Les facteurs qui ont contribué au ralentissement de l'inflation à Singapour sont l'augmentation plus lente des prix de la nourriture, des services et des transports privés... L'inflation a baissé en juin dans toutes les catégories, y compris l'alimentation, les voyages personnels, les services, l'électricité et le gaz.-VNA