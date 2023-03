Le ministère de la Santé et AstraZeneca Vietnam ont signé le 8 mars un protocole d’accord de coopération, prévoyant d'améliorer la sensibilisation à la prévention et à la détection précoce des maladies.

Hanoi accueillera du 10 au 15 mai 2023 la 30e édition de Vietnam Medi-Pharm 2023 qui réunira plus de 500 stands de 350 entreprises et organisations venant du Vietnam et de plusieurs pays et territoires