Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La baisse continue des prix de l’acier et la faible consommation rendent difficiles les opérations de nombreuses entreprises de l’industrie sidérurgique. Les prix de l'acier sont actuellement inférieurs à 14 millions de dongs la tonne, le niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Avec des solutions d’assistance à l’immobilier et à la construction, le marché pourrait se redresser début 2024.

Selon les données de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), les neuf premiers mois de l'année ont montré des signaux positifs grâce à la promulgation des politiques visant à éliminer les difficultés et à promouvoir la croissance économique, notamment l’accélération du décaissement de fonds d’investissement publics dans les infrastructures de transport.

Ainsi, la production d'acier fini en septembre a atteint 2,34 millions de tonnes, en hausse de 2,41% par rapport à août mais en baisse de 4,2% sur un an. La consommation d'acier de toutes sortes a atteint 2,18 millions de tonnes, en hausse de 4,69% par rapport au mois précédent et en hausse de 9,4% en variation annuelle.

Cependant, un représentant de la VSA a déclaré que la demande du marché pour les produits sidérurgiques en général est encore faible et ne s'est pas beaucoup améliorée. Le marché de l’acier devrait se redresser au premier trimestre 2024, avec la reprise d'un certain nombre de projets de production industrielle et de construction, et la reprise du marché immobilier.

Depuis le début de l'année, les prix de l'acier ont subi 19 baisses, actuellement le prix étant autour de 13,5 millions de dongs la tonne.

La VSA a déclaré que la baisse continue sur le marché intérieur était due à la lenteur de la demande de consommation, à la morosité du marché immobilier et à la stagnation des investissements publics. De plus, les entreprises sidérurgiques nationales doivent également rivaliser avec l’acier bon marché en provenance de Chine, ce pays baissant continuellement les prix de l’acier à l’exportation.

Photo d'illustration : VNA

Pour stabiliser les prix de l'acier, restaurer cette industrie, stimuler la demande d'investissement, il est nécessaire de promouvoir les projets immobiliers, les travaux et les projets d'investissement public. Selon l'expert de l'industrie sidérurgique Nguyen Van Sua, lorsque le marché immobilier redeviendra dynamique, les prix de l'acier augmenteront et le marché retrouvera des couleurs.

La société par actions VNDirect Securities estime que le marché immobilier ne pourra se redresser qu'à partir de 2024, lorsque la Loi foncière révisée aura été adoptée.

Pham Quang Anh, directeur du Centre d'information du Service de transactions de marchandises du Vietnam (MXV), a déclaré que le gouvernement déployait des efforts pour accélérer le décaissement des investissements publics en 2023, en particulier au cours du dernier mois de l'année afin de stimuler la reprise et la croissance de certaines industries comme la sidérurgie, les matériaux de construction, la construction mécanique… - VNA