Bangkok, 25 décembre (VNA) – Le secteur thaïlandais des MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) devrait retrouver cette année 80 % du niveau de 2019 en termes de revenus, mais il pourrait ralentir en 2024 à mesure que la demande refoulée s'atténue, selon la Thailand Incentive and Convention Association (Tica).



Sumate Sudasna, président de Tica, a déclaré que la Thaïlande reste une destination MICE favorable grâce aux installations destinées aux entreprises.



Il a déclaré que le segment des expositions s'est développé plus rapidement que les trois autres branches du MICE cette année, les entreprises recherchant des événements commerciaux permettant de finaliser leurs achats ou leurs transactions dans un court laps de temps.



Les réunions d'entreprise et les incitations se sont améliorées car les entreprises étaient friandes de réunions en face à face pour mettre à jour leurs activités et permettre aux travailleurs de se rencontrer.



En ce qui concerne l'année prochaine, il a déclaré que le segment MICE pourrait ralentir à mesure que la demande refoulée qui a alimenté le marché en 2023 s'estompe, notant que les obstacles incluent les conflits en Ukraine et à Gaza qui affectent les voyages d'affaires en provenance de marchés européens tels que la Pologne et Israël, qui sont parmi les principaux marchés de loisirs de Thaïlande.



Bien que la Réserve fédérale américaine ait annoncé une réduction des taux d'intérêt l'année prochaine, a-t-il déclaré, il est incertain dans combien de temps les entreprises du monde entier dépenseront ou augmenteront leurs investissements, ce qui affectera les voyages d'affaires.



L'année prochaine, l'industrie MICE de la Thaïlande sera principalement tirée par les marchés régionaux, en particulier l'Asie du Sud-Est et l'Inde, qui bénéficient de la politique d'exemption de visa, a déclaré Sumate Sudasna.- VNA

