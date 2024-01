Photo: https://business-indonesia.org/

Jakarta, 16 janvier (VNA) - La performance de l'industrie manufacturière indonésienne devrait croître de 5,8 % en 2024 dans un contexte de défi géoéconomique et géopolitique mondial, selon le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita.Agus Gumiwang Kartasasmita a déclaré que l'industrie manufacturière joue son rôle d'épine dorsale de la croissance économique nationale, notant que le gouvernement dispose d'outils de gestion macro bien gérés pour aider le secteur à maintenir sa dynamique de croissance à l'avenir.Le rôle crucial de l'industrie manufacturière nationale se reflète dans sa contribution, qui est classée comme la plus importante au PIB national, avec une réalisation de 16,83% au troisième trimestre 2023, a-t-il déclaré.Au cours de la même période, la croissance de l'industrie manufacturière a atteint 5,02%, ce qui pourrait dépasser la croissance économique nationale, à 4,94%, a ajouté Agus Gumiwang Kartasasmita.L'industrie est également constamment le principal contributeur à la valeur des exportations indonésiennes. Au cours de la période janvier-novembre, les exportations de produits manufacturés ont encore dominé, avec une valeur de plus de 171,23 milliards de dollars, a indiqué le ministre.Selon un rapport de safeglobal.com, l’Indonésie figure parmi les 10 premiers pays manufacturiers en 2023, représentant 1,4 % de la production manufacturière mondiale. C'est également la seule nation de l'ASEAN nommée dans la liste.- VNA