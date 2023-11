Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam dépend toujours des approvisionnements mondiaux en pétrole. Pour réduire cette dépendance, le gouvernement met en place de nombreuses politiques visant à atteindre l'objectif de développer les énergies renouvelables.



Dans le contexte de nombreux risques géopolitiques imprévisibles et de fluctuations financières mondiales, il est important de renforcer la coopération avec les pays dotés d'atouts énergétiques, de diversifier les sources d'approvisionnement en énergie et de changer la consommation d'énergie. L'énergie verte sera une solution efficace pour assurer la stabilité des prix intérieurs.



La coopération internationale offre des opportunités d'« autosuffisance » en matière d'approvisionnement pour l'industrie du pétrole et du gaz

Les fluctuations du marché mondial du pétrole brut ont eu et ont un impact significatif sur le Vietnam, dont les importations de pétrole brut et de carburants ont atteint respectivement 7,81 millions et 8,03 millions de tonnes, soit une croissance de 8,3% et 23,1%.

En revanche, les exportations cumulées de pétrole brut au cours des neuf premiers mois de l’année ont atteint 2,03 millions de tonnes, en baisse de 14,9% par rapport à la même période de l’an dernier. Les exportations cumulées de pétrole de toutes sortes ont également diminué de 9,1%, pour atteindre 1,66 million de tonnes.

Le Vietnam est également une économie avec un taux de croissance élevé. Selon les estimations de la Banque mondiale (BM), l'économie vietnamienne connaîtrait une croissance de 5,4% et 6% en 2024 et 2025.

En plus d'assurer la sécurité énergétique et de répondre aux besoins de consommation, le gouvernement accorde également une attention particulière au développement économique durable et au verdissement du secteur énergétique. Ce processus devrait être accéléré grâce à l’élargissement de la coopération avec les partenaires étrangers.

Le 20 octobre, dans le cadre de sa visite en Arabie saoudite et de sa participation au sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu avec le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed. Le Premier ministre a demandé au groupe Saudi Aramco, l'une des sociétés ayant la plus grande capitalisation boursière au monde, d'investir dans le secteur pétro-gazier au Vietnam.

La visite du Premier ministre a également réaffirmé le potentiel de coopération bilatérale entre l'Arabie saoudite et le Vietnam dans de nombreux domaines, notamment le pétrole et le gaz. Après la rencontre, les dirigeants du groupe Saudi Aramco ont également exprimé leur désir d'investir et de construire une raffinerie au Vietnam.

Si ce projet est mis en œuvre, il y aura de nombreux projets d'investissement de haute technologie au Vietnam. Par ailleurs, Saudi Aramco vise également à investir dans de nouvelles technologies bas carbone, contribuant à limiter les émissions polluantes, ce qui répond à l'objectif à long terme du gouvernement en matière de développement des énergies renouvelables.



Cette coopération ouvre également de nombreuses perspectives pour améliorer et moderniser les infrastructures et les technologies des entreprises pétrolières et gazières, contribue à garantir l’approvisionnement national, la sécurité énergétique et le développement économique durable dans un contexte où le marché mondial présente encore de nombreux risques et incertitudes.-VNA