Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu jeudi 7 décembre à Hanoi le président de l’Association américaine de l’industrie des semi-conducteurs (SIA) John Neffeur et des responsables d’Intel, Qualcom, Ampere et ARM, a exhorté les entreprises américaines à investir en priorité dans certains domaines correspondant aux priorités du Vietnam, notamment l’industrie des semi-conducteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du président de l’Association américaine de l’industrie des semi-conducteurs (SIA) John Neffeur. Photo : VNA



Dans leur partenariat stratégique intégral, le Vietnam et les États-Unis ont convenu de faire de la science, de la technologie et de l’innovation un nouveau pilier important dans les relations entre les deux pays, a-t-il indiqué.

Il est donc nécessaire de concentrer les ressources et de prioriser certains domaines clés, en particulier l’industrie des semi-conducteurs, un domaine dans lequel le Vietnam possède de nombreux potentiels et avantages, a-t-il déclaré.

Le Vietnam compte actuellement environ 6.000 ingénieurs travaillant dans l’industrie des semi-conducteurs. Le pays vise à former 50.000 ingénieurs de haut niveau d’ici 2030, la priorité étant donnée à la formation d’ingénieurs en conception de semi-conducteurs, a-t-il fait savoir.

Le chef du gouvernement et le président de la SIA ont estimé que le potentiel de coopération entre le Vietnam et les partenaires américains dans l’industrie des semi-conducteurs était énorme et revêtait une grande importance pour les relations diplomatiques entre les deux pays dans la nouvelle ère.

Ils se sont déclaré convaincus que la coopération dans le domaine des semi-conducteurs ouvrira de nombreuses opportunités aux entreprises des deux pays pour promouvoir et exploiter conjointement les avantages de chaque partie, apportant des avantages économiques aux entreprises des deux pays et conscrétisant le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la SIA d’exhorter les États-Unis à reconnaître bientôt le statut d’économie de marché du Vietnam, à supprimer les contrôles non essentiels sur le transfert de technologie, à promouvoir la coopération dans le transfert de technologie, la recherche, la production, la formation des ressources humaines, la construction de laboratoires, le soutien à la participation des entreprises vietnamiennes à la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Appréciant particulièrement les ressources humaines du Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs, le président de la SIA a déclaré que les ressources humaines vietnamiennes étaient importantes pour compenser le manque américain des ressources humaines dans ce domaine.

Il a affirmé que le Vietnam était la destination la plus attractive pour les investisseurs américains dans le domaine des semi-conducteurs et peut jouer le rôle de partenaire stratégique pour la fourniture des ressources humaines.

John Neffeur a exprimé sa conviction et son souhait que le Vietnam jouera un rôle encore plus important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, en profitant rapidement des nouvelles opportunités qui s’ouvrent dans ce domaine, en particulier au stade de la conception des puces.

Il a déclaré que les entreprises américaines étaient prêtes à resserrer leurs relations, à promouvoir les investissements et la coopération avec le Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs, en particulier à former des talents et des ressources humaines de haute qualité, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays. – VNA