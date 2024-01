Jakarta, 5 janvier (VNA) – Le gouvernement indonésien vise cette année les exportations vers la Chine entre 65 et 70 milliards de dollars, a déclaré Didi Sumedi, directeur général du développement national des exportations au ministère du Commerce du pays.



Il a déclaré que les exportations totales vers la Chine entre janvier et novembre 2023 s'élevaient à 56,57 milliards de dollars, et que la valeur pour l'ensemble de l'année devrait atteindre quelque 60 milliards de dollars.



Si la croissance moyenne des exportations est de 2,5% en 2024, les expéditions indonésiennes vers la Chine pourraient atteindre 65 à 70 milliards de dollars, a noté le responsable.



L'augmentation de l'objectif d'exportation est un effort visant à améliorer les performances des exportations vers la Chine, qui ont connu une baisse l'année dernière, par rapport aux 65,9 milliards de dollars de 2022, a poursuivi Didi Sumedi, attribuant la contraction à la baisse des prix mondiaux des matières premières.



Il a également souligné l’optimisme quant au fait que les exportations indonésiennes restent fortes et que leur compétitivité à l’exportation est toujours bonne à l’échelle mondiale, ajoutant que le pays espère que 2024 sera meilleure.



Le ministère du Commerce a préparé plusieurs programmes pour stimuler les exportations vers la Chine en 2024, notamment l'organisation d'une exposition de produits indonésiens dans plusieurs provinces chinoises, selon le directeur général. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source