Jakarta, 3 novembre (VNA) - Le gouvernement indonésien visait à réduire de 38,5 % les déchets marins d'ici la fin de 2022 dans le cadre de son objectif plus large d'éliminer 70 % des débris marins d'ici 2025.



S'adressant à un événement récent, le ministre chargé de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a déclaré que le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche avait organisé conjointement l'initiative nationale du programme du Mois de l'amour de la mer (BCL) en octobre pour encourager les pêcheurs à ramasser les ordures en mer et les éduquer à maintenir les écosystèmes marins.



Le mouvement a été lancé dans 14 zones côtières jusqu'en octobre avec la participation d'au moins 1.447 pêcheurs.



Dans le cadre de ce programme, un kilo de déchets plastiques était payé avec un kilo de poisson, afin que les pêcheurs puissent ramasser les déchets de la mer lorsqu'ils ne peuvent pas pêcher en raison du mauvais temps.





Jusqu'à présent, 67 tonnes de déchets ont été transportées avec succès par les pêcheurs en près d'un mois, a déclaré le ministre.



Jusqu'à présent, le programme du mois de l'amour de la mer a eu lieu à Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjungpinang, Serang, Cirebon, Cilacap, Kubu Raya, Balikpapan, Kendari, Manado, Sorong, Badung et Merauke. - VNA

source