Susiwijono Moegiarso, secrétaire indonésien du ministère de coordination des Affaires économiques (Photo : infobanknews.com)

Jakarta, 26 janvier (VNA) – Le secrétaire indonésien du ministère de la Coordination des Affaires économiques, Susiwijono Moegiarso, a révélé que le pays était en train de cartographier de nouvelles destinations d'exportation.Cela est dû à la croissance pessimiste du commerce chez les cinq principaux partenaires commerciaux de l’Indonésie cette année, à savoir la Chine, le Japon, Singapour, les États-Unis et l’Inde. Pendant ce temps, la croissance économique mondiale et indonésienne devrait connaître un ralentissement et affectera le commerce dans le pays.Selon les Perspectives économiques indonésiennes 2024 publiées le 25 janvier, certaines destinations des exportations indonésiennes devraient rebondir, mais le pays a commencé à rechercher des marchés non traditionnels.Même si la balance commerciale indonésienne a été excédentaire pendant 44 mois consécutifs de mai 2020 à décembre 2023, le gouvernement restera vigilant car les exportations dépendent de la demande sur le marché mondial.Susiwijono Moegiarso a également révélé que le pays cible l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. En outre, un certain nombre de coopérations commerciales seront explorées avec diverses institutions internationales telles que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).L'Agence centrale des statistiques (BPS) a enregistré un excédent de la balance commerciale des marchandises tout au long de l'année 2023 de 36,93 milliards de dollars. Ce montant a diminué de 33,46% par rapport aux 17,52 milliards e dollars de 2022.La baisse de l’excédent de la balance commerciale tout au long de 2023 a été déclenchée par une baisse des performances des exportations et des importations. La valeur totale des exportations de janvier 2023 à décembre 2023 s'est élevée à 258,82 milliards de dollars, en baisse de 11,33 % sur un an.Pendant ce temps, la valeur des importations de janvier 2023 à décembre 2023 s'est élevée à 221,89 milliards de dollars, en baisse de 6,55% sur un an.- VNA