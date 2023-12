Photo: antaranews.com

Jakarta, 15 décembre (VNA) – L'Indonésie publiera bientôt une réglementation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), selon le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, Budi Arie Setiadi.Budi Arie Setiadi a déclaré que le règlement peut être publié soit sous forme de règlement ministériel, soit sous forme de lettre circulaire, ajoutant que lors de la conception du règlement, le gouvernement tiendra compte des risques associés à l'utilisation de produits et services basés sur l'IA.Il a souligné que le règlement sera publié pour protéger la démocratie, l'État de droit, ainsi que les droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression, tout en attirant les investissements et en encourageant l'innovation.Il a déclaré que l'Indonésie ne rejetait pas le développement technologique."Ce que nous essayons de faire, c'est de réglementer la technologie afin de pouvoir supprimer ses éventuels impacts négatifs", a-t-il expliqué.En novembre, le vice-ministre de la Communication et de l'Informatique, Nezar Patria, a déclaré que son ministère lancerait une réglementation sur l'IA en décembre.Par ailleurs, le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère, Usman Kansong, a réitéré l'engagement du gouvernement à garantir que l'IA ne soit pas utilisée à mauvais escient tout en soutenant son développement.En novembre, le vice-ministre de la Communication et de l'Informatique, Nezar Patria, a déclaré que son ministère lancerait une réglementation sur l'IA en décembre.Le directeur général de l'information et de la communication publique au ministère de la Communication et de l'Informatique, Usman Kansong, a réitéré le même mois l'engagement du gouvernement à garantir que l'IA ne soit pas utilisée à mauvais escient, tout en soutenant son développement. - VNA