Jakarta, 14 novembre (VNA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI), la compagnie ferroviaire publique indonésienne, a commencé à utiliser le Biosolar B30 - un mélange de biodiesel contenant 30 % d'huile de palme - comme carburant pour ses trains.



Le vice-président exécutif de Kai, Raden Agus Dwinanto Budiadji, a déclaré que l'utilisation du B30 s'aligne sur les efforts de KAI visant à donner la priorité aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Photo : CNN

KAI a également installé et utilisé un système d'énergie solaire sur le toit de la gare de Gambir et du bâtiment du centre ferroviaire de Jakarta. Dans un avenir proche, le système sera installé dans 40 stations et deux centres de service.Fin octobre, l’Indonésie a effectué son premier vol commercial utilisant un mélange de biocarburant contenant de l’huile de palme. Le vol était assuré par la compagnie aérienne nationale Garuda Indonesia, transportant plus de 100 passagers sur un trajet d'environ 550 km, de Jakarta à la ville de Surakarta dans la province de Java oriental et retour le même jour.- VNA