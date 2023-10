Photo: thejakartapost.com

Jakarta, 18 octobre (VNA) – La production indonésienne de riz en 2023 diminuera de 650.000 tonnes, soit 2,05 %, par rapport à celle de l'année dernière, selon l'Agence centrale des statistiques indonésiennes (BPS).La production de riz de cette année est estimée à 30,9 millions de tonnes. Les données du BPS montrent que la production de riz d’octobre à décembre devrait diminuer de 10,92% à 4,78 millions de tonnes par rapport à la production de l’année dernière de 5,37 millions de tonnes.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 16 octobre, la chef par intérim du BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, a déclaré que la superficie de production de riz du pays devrait être réduite de 2,45 %, passant de 10,45 millions d'hectares l'année dernière à 10,2 millions d'hectares cette année.Amalia Adininggar Widyasanti a déclaré que la superficie rizicole réduite se situe principalement dans trois principales provinces productrices de riz – Java occidental, Java central et Sulawesi du Sud.Des sécheresses prolongées ont entraîné des pertes de récoltes dans certaines régions d'Indonésie.Amalia Adininggar Widyasanti a ajouté que, à l'instar de l'Indonésie, d'autres pays producteurs de riz, tels que l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam, sont également confrontés à une baisse de leur production en raison d'El Niño et d'un temps plus sec.Auparavant, le gouvernement indonésien avait ordonné à l'Agence nationale de logistique (Bulog) d'acheter 2 millions de tonnes supplémentaires de riz l'année prochaine pour garantir les réserves nationales de riz et répondre rapidement à une éventuelle mauvaise saison de récolte due à l'influence d'El Niño.Actuellement, le Vietnam et la Thaïlande seront deux principaux fournisseurs de riz de l’Indonésie cette année.- VNA