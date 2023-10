Jakarta, 17 octobre (VNA) – Le chef de l'Agence nationale indonésienne de l'alimentation (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, a déclaré le 16 octobre que le gouvernement mettait en œuvre un certain nombre de mesures, notamment une aide alimentaire, pour contrer la tendance à la hausse des prix du riz.

Photo:en.antaranews.com

Selon Arief, quelque 640 tonnes de riz doivent être distribuées à 21,3 millions de familles bénéficiaires en trois mois.Il a souligné que la tâche est confiée par le Président à Bapanas et à l'Agence Nationale de Logistique (Bulog). Il s’agit d’une tâche nationale visant à assurer la vie des gens.Il a souligné que Bapanas gère également le Programme d'approvisionnement alimentaire et de stabilisation des prix (SPHP), qui implique la distribution de riz de première qualité à un prix abordable dans des magasins de détail modernes et sur les marchés traditionnels.Adi a en outre noté que le président Joko Widodo avait demandé à Bulog de distribuer 200 000 tonnes de riz dans les rizeries à travers le pays afin de stabiliser les prix.Il a également mentionné que, afin de freiner la hausse des prix du poivre de Cayenne, Bapanas a demandé au holding alimentaire d'État ID FOOD de se coordonner avec les centres de production pour distribuer leurs excédents à d'autres zones.- VNA