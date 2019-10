Jakarta (VNA) – L’Indonesia Railway Development Consortium (IRDC) prévoit de construire une ligne ferroviaire d’une valeur de 28.000 milliards de roupies, soit l’équivalent de 1,98 milliard de dollars, reliant le Laos au Vietnam.

Le projet susmentionné s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé entre l’IRDC, la Petroleum Trading Lao Public Company (PetroTrade) et la Sarl de gestion de construction et d’investissement HT du Vietnam, en marge de la rencontre en 2017 entre le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith.

D’une longueur prévue de 400 km, cette ligne ferroviaire reliera le district de Thakhaek dans la province laotienne de Khammouane à la frontière vietnamienne pour rejoindre le port de Vung Ang dans la province centrale de Hà Tinh au Vietnam.

La construction de la voie ferrée devrait être achevée dans deux ans et demi, avec un investissement de 9.000 milliards de roupies du fabricant de matériel roulant indonésien INKA (PT Industri Kereta Api).

Ce projet favorisera également les exportations indonésiennes de charbon vers le Laos, avec un volume d’environ 6,5 millions de tonnes par an, ainsi que les exportations laotiennes d’un million de tonnes de potassium par an vers l'Indonésie. -VNA