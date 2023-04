Jakarta, 5 avril (VNA) - Le chef de l'agence de politique fiscale du ministère indonésien des Finances, Febrio Kacaribu, a annoncé que l'incitation à la taxe sur la valeur ajoutée fournie par le gouvernement pour l'achat de voitures et d'autobus électriques sera valable d'avril à décembre 2023.

Photo: ANTARA

Cette politique a été émise pour accélérer la transformation économique afin d'accroître l'attractivité des investissements dans l'écosystème des véhicules électriques, a déclaré Febrio Kacaribu dans un communiqué publié le 4 avril.Il vise à élargir les opportunités d'emploi et à accélérer la transition de l'utilisation des énergies fossiles vers l'électricité, dans le cadre d'un effort pour réduire les émissions et renforcer l'efficacité des subventions énergétiques, a-t-il ajouté.Selon Febrio Kacaribu, l'incitation est régie par le règlement numéro 38 de 2023 du ministre des Finances (PMK) sur la taxe sur la valeur ajoutée de certains véhicules motorisés électriques à batterie à quatre roues pour l'exercice 2023.Dans le cadre de ce programme, l'Indonésie abaissera sa TVA sur les voitures et bus électriques à batterie avec un niveau de composants domestiques (TDKN) de 40 % ou plus à 1 % contre 11 %. Les voitures et bus électriques, qui ont un TKDN de 20% à 40%, bénéficieront d'une TVA incitative de 6%,Pour sa part, le directeur général de l'industrie du métal, des machines, des équipements de transport et de l'électronique (ILMATE) du ministère de l'Industrie, Taufiek Bawazier, a déclaré que le gouvernement visait à accroître l'intérêt de la population pour l'achat de véhicules électriques et à soutenir l'écosystème des véhicules électriques dans le pays à travers le programme PPN PAO.On estime que 35.862 voitures électriques et 138 bus électriques seront exonérés de TVA cette année.- VNA