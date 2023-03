Jakarta, 23 mars (VNA) - Le député indonésien chargé de la coordination de la coopération économique internationale du ministère chargé de la Coordination des affaires économiques, Edi Prio Pambudi, a souligné que la coopération du Triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande (IMT-GT) devrait être renforcée pour générer des avantages plus larges pour chaque pays.



S'exprimant lors de la réunion de planification stratégique IMT-GT, Edi Prio Pambudi a déclaré que la coopération IMT-GT doit prendre en compte les risques et les opportunités de la dynamique mondiale et des grandes tendances pour matérialiser la Vision 2036 IMT-GT.



Au cours de la réunion, les délégués des pays membres de l'IMT-GT ont discuté de huit domaines de coopération, notamment l'agriculture, le tourisme, les produits halal, la transformation numérique, le commerce et l'investissement, l'environnement, la connectivité et le développement des ressources humaines.



En outre, le développement de la coopération entre les universitaires et les acteurs économiques a été discuté.



En outre, une série d'agendas prioritaires sont prévus pour 2023, dont le 15e sommet IMT-GT qui se tiendra en marge du 42e sommet de l'ASEAN en mai, le 30e anniversaire de l'IMT-GT et l'IMT 2023-2025. -Année de visite GT.



Edi Prio Pambudi a attiré l'attention sur plusieurs questions importantes à prendre en compte à l'avenir, notamment le renforcement de la connectivité pour faciliter la circulation des marchandises, des personnes et des capitaux.



En outre, l'adoption de la technologie numérique, notamment pour le développement des MPME, l'accélération de la transition énergétique et l'augmentation des avantages des produits stratégiques IMT-GT dans le commerce, est perçue comme préoccupante.



En particulier, Edi Prio Pambudi a également transmis des orientations liées à la sécurité alimentaire, à la durabilité du secteur agricole, à l'augmentation des différents acteurs dans la réouverture des attractions touristiques et à la numérisation des sous-régions.- VNA

