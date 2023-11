Photo: Reuters

Jakarta, 14 novembre (VNA) – Le gouvernement indonésien prévoit d'étendre les incitations fiscales pour les véhicules électriques (VE), en particulier les motos électriques, à l'année prochaine avec des niveaux de soutien équivalents à ceux de cette année, a déclaré le vice-ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Rachmat Kaimuddin.S'adressant récemment à la presse, Rachmat Kaimuddin a déclaré que le niveau d'incitation pour les motos électriques en 2024 sera similaire à celui de cette année, soit au moins 7 millions IDR (446 de dollars).Début mars 2023, le gouvernement indonésien a annoncé qu'il soutiendrait l'achat de 200.000 motos électriques et la conversion de 50.000 motos en 2023, avec un budget total d'environ 5.000 milliards IDR.Le programme s'applique uniquement aux motos produites dans le pays avec un taux de localisation de 40 % ou plus, bénéficiant aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux ménages dont la consommation mensuelle d'électricité varie de 450 à 900 VA.L'Indonésie a également fourni d'autres formes de soutien aux véhicules électriques, comme la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 11 % à 10 % pour les voitures électriques ; abaisser la taxe sur les véhicules à moteur fonctionnant sur batterie de 1-10 % à 0 % ; et exonération du droit sur le transfert de propriété d'un véhicule automobile pour les véhicules électriques. – VNA