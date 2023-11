Jakarta, 7 novembre (VNA) – La Banque d'Indonésie (BI) et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont annoncé une nouvelle prolongation d'un an de leur accord financier bilatéral, jusqu'au 2 novembre 2024.

Photo d'illustration : sbr.com.sg

L'accord bilatéral, approuvé par le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong, a été conclu entre BI et MAS en novembre 2018 à la suite de la retraite des dirigeants Indonésie-Singapour. Depuis, il a été prolongé chaque année, la dernière extension ayant eu lieu en novembre 2022.L'accord comprend un accord bilatéral de swap en monnaie locale qui permet l'échange de monnaies locales entre les deux banques centrales à hauteur de 9,5 milliards de SGD ou 100 000 milliards d’IDR (7,03 milliards de dollars) chaque année, et un accord bilatéral de pension de titres de 3 milliards de dollars qui permet des opérations de rachat entre les deux banques centrales pour obtenir des liquidités en dollar en utilisant comme garantie les obligations d'État du G3 (États-Unis, Japon et Allemagne).Dans un récent communiqué de presse, BI a souligné que la cinquième prolongation démontre l'engagement de BI et du MAS à continuer de se soutenir mutuellement pour renforcer la confiance dans la situation économique de chaque pays.- VNA