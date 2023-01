Jakarta, 12 janvier (VNA) - Le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi et son homologue du Timor oriental Adaljiza Magno se sont rencontrés à Jakarta le 11 janvier pour discuter des possibilités de renforcer le partenariat économique et de régler les frontières terrestres entre les nations.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi (à droite) et son homologue timorais Adaljiza Magno se rencontrent à Jakarta le 11 janvier. Photo : ministère indonésien des Affaires étrangères

Les deux ministres ont évoqué le plan de suivi du projet de développement du parc industriel conjoint. Ils ont convenu d'entamer des discussions sur un accord de zone franche commune dans la zone industrielle frontalière entre le district d'Oecusse au Timor Leste et la province indonésienne de Nusa Tenggara oriental.



La réunion a également discuté de la question de l'accélération de l'achèvement du Traité bilatéral d'investissement (TBI) et d'un protocole d'accord dans le domaine de la communication et de l'informatique.



Les diplomates ont convenu que des efforts seraient déployés pour finaliser les accords cette année afin qu'ils puissent être signés lors de la visite du Premier ministre du Timor oriental, qui sera déterminée ultérieurement.



En ce qui concerne les questions de frontière terrestre, les parties ont convenu de faire pression pour que les discussions soient réglées sur deux segments de la frontière terrestre entre l'Indonésie et le Timor oriental, à savoir Bidjael Sunan-Oben et Noel Besi-Citrana. Retno Marsudi a déclaré qu'il était important de maintenir les conditions pour que les négociations puissent se poursuivre.- VNA

