Le ministre indonésien chargé de la Coordination des affaires politiques, juridiques et de Sécurité, Mahfud MD, et le ministre australien de la Cybersécurité, Clare O'Neil. Photo : antaranews.com

Jakarta, 15 mars (VNA) - Le ministre indonésien chargé de la Coordination des affaires politiques, juridiques et de Sécurité, Mahfud MD, et le ministre australien de la Cybersécurité, Clare O'Neil, ont convenu le 14 mars de coopérer dans la lutte contre la mésinformation, la désinformation, selon l'agence de presse Antara.Le ministre indonésien Mahfud MD aurait déclaré lors de la 9e conférence ministérielle Australie-Indonésie (MCM) à Melbourne, en Australie, que sur la base du haut niveau d'intérêt des deux pays pour cette question, il pense que l'Indonésie et l'Australie peuvent promouvoir la coopération et établir un programme pratique, similaire à ce que l'Indonésie a fait avec les pays de l'ASEAN.Le ministre Mahfud MD a affirmé que le gouvernement indonésien faisait tout son possible pour minimiser l'impact des fausses nouvelles et des déclarations hostiles sur les plateformes et les messages des médias sociaux afin de prévenir les conflits et la violence. Il a ajouté que le gouvernement indonésien a mis en œuvre de nombreuses mesures pour lutter contre les fausses informations, telles que l'application de la loi, le renforcement de sa présence sur les services de plateformes numériques et la sensibilisation du public pour les reconnaître et les prévenir.Il a également souligné l'importance de faire pression pour une coopération multipartite afin de renforcer la capacité à faire face aux menaces posées par la désinformation et les fausses nouvelles.Selon Mahfud MD, dans le cadre de sa présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2023, l'Indonésie a proposé au secrétariat de l'ASEAN un projet de directive sur la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation pour les agences gouvernementales, qui, selon lui, pourrait devenir un document de référence pour les États membres de l'ASEAN dans l'élaboration de leurs propres lignes directrices ou stratégies pour résoudre le problème des fausses nouvelles et de la désinformation dans leur pays.Clare O'Neil a partagé que les fausses nouvelles et la désinformation sont également devenues des sujets de préoccupation en Australie. Les deux pays se sont engagés à résoudre le problème en renforçant la coopération bilatérale ainsi qu'en partageant les bonnes pratiques et les expériences.- VNA