Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement de l'Indonésie, Luhut Binsar Pandjaitan (troisième à partir de la gauche), rencontre des représentants du gouvernement saoudien lors d'une visite de travail à Riyad, en Arabie saoudite. Photo: Antara News

Jakarta (VNA) - Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement de l'Indonésie, Luhut Binsar Pandjaitan, a effectué une visite de travail à Riyad, en Arabie saoudite, les 1er et 2 mars 2022, pour explorer les opportunités d'investissement et renforcer les relations entre les deux pays.

Le ministre coordinateur indonésien a été accueilli par le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz.

Pandjaitan et le prince héritier ont réitéré leur engagement à renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Arabie saoudite et à accroître les investissements dans divers secteurs, tels que l'édification de la nouvelle capitale indonésienne Nusantara, les énergies renouvelables, l'environnement, et d'autres domaines d'intérêt commun.

Le prince héritier d'Arabie saoudite s'est engagé à explorer les opportunités d'investissement en Indonésie et a déclaré qu'il visiterait ce pays d'Asie du Sud-Est pour continuer à promouvoir les relations de coopération bilatérale.

Toujours au cours de cette visite, Luhut Binsar Pandjaitan a rencontré le ministre saoudien de l'Investissement Khalid Al-Falih ainsi que les dirigeants d'un certain nombre d'entreprises pour discuter de la mise en œuvre de projets d'investissement en Indonésie.

En plus de se concentrer sur le secteur de l'investissement, l'Indonésie et l'Arabie saoudite ont partagé également la même position sur les problèmes de changement climatique auxquels sont confrontées toutes les nations du monde, a noté le ministre coordinateur. -VNA